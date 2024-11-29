Muhteşem Cuma ‘kod’landı 

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Kasım indirimleri tüm hızıyla devam ediyor. İndirimli alışveriş yapmak isteyen vatandaşların heyecanla beklediği ve en büyük indirimlerin olduğu ‘muhteşem cuma’ ise bugün başladı. Batı’nın Noel tatilinden önceki son cuma gününe verilen isim olarak kabul edilen ‘black friday’ (muhteşem cuma) indirimlerinde e-ticaret platformları ve dünyaca ünlü markalar da yüzde 40’a varan indirimlere girdi. Bu indirimlerden yararlanmak isteyenler, AVM’lere ve e-ticaret platformlarına yöneldi.

Sinan Öncel

İNDİRİM ÜZERİNE İNDİRİM KODU

Bu yıl özellikle e-ticaret platformları tüketiciyi çekmek için indirim üzerine indirim kodu dağıttı. Sosyal medya aracılığıyla duyurulan indirim kodlarının tutarları 500 lirayı buldu. Sınırlı sayıda olan kodlar kozmetikten, züccaciyeye kadar birçok alanda kullanıldı. Vatandaşlar sosyal medyadan takip ettikleri indirim kodları ile alışverişini daha da uyguna yaptı. Sektör temsilcileri kasım ayında 500 milyar TL’lik rekor alışveriş yapılacağını tahmin ettiklerini belirtti.

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ADETTE EN AZ YÜZDE 20 ARTIŞ

Hürriyet’e konuşan Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, muhteşem cuma için şu değerlendirmeleri yaptı: “Firmalar ellerindeki stokta bulunan ve bitirmek istediklerini ürünlere yüksek oranlı indirimler yaparak, diğer ürünlerine de daha makul indirimler yaparak bugünden fayda sağlamaya çalışacaklar. Öncelik stok ürünlerin bitirilmesinde olacak. Gözlemlediğimiz kadarıyla markalar buna öncelik vermiş durumda. Cuma günü de çok yüksek oranlı satışlar bekliyoruz. Her firmanın verdiği avantaj farklı olduğu için satış geri dönüşleri de farklı olacaktır. Ama enflasyon hesabıyla geçen yılın aynı gününe göre en az yüzde 100’lük artış olacaktır. Ancak önemli olan adetsel artışlar elbette. Adet bazında yüzde 20 ve üzerinde artışlar bekliyoruz.”

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‘BU CUMA ÖNEMLİ’

Yeni yıldan itibaren e-ticaret işlemlerine yeni vergiler geleceğini hatırlatan Öncel, e-ticaret kanallarında hacimlerin düşebileceğini belirtti. Öncel, “Özellikle kredi bulmakta zorluk çeken firmalara e-ticaret çok önemli bir finansman kaynağı. Yüzde 15 gibi bir stopaj uygulaması e-ticareti olumsuz etkileyecek. Bu yüzden fiyatlarda belirli bir artış meydana gelecek ve yine bu sebeple küçük esnaf, yeni girişimci ve tüm markalardaki e-ticaret hacimlerinde belirli bir dönem azalmalar olabilecek” dedi. “Bu tür vergi uygulamaları yapılırsa bu son mutlu ‘efsane cuma’ olabilir” diyen Öncel, bu yılın perakende için özel bir önemi olduğuna vurgu yaptı.

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HER YIL İZDİHAM YAŞANIYOR

Geçtiğimiz yıl AVM’lerdeki durumu yerinde takip etmiştik. Muhteşem cuma indirimleri geçen yıl perşembe akşamı saat 20.00’de başlamış, vatandaşlar mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturarak izdihama neden olmuştu. Kuyruk cuma günü sabah saatlerinde de devam etmişti ve kuyrukta bekleyenlerle görevliler arasında zaman zaman tartışma çıkmıştı.

Seyhun Özkara

İNDİRİM 2023’ÜN GERİSİNDE KALDI

KASIM ayında e-ticaret hacminin önceki aylara göre yüzde 20-30 oranında arttığını ifade eden IdeaSoft CEO’su ve TOBB e-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara da “2023 Kasım’da e-ticarette sektörel olarak değişmekle birlikte KOBİ’ler sattıkları ürünler için yüzde 50’ye varan indirimler sunmuşlardı. İndirim oranlarının geçen seneye göre azalmasında geçtiğimiz dönemde bu alanda çıkan regülasyonlar ve tüketici davranışlarının değişimi oldukça etkili oldu. Bu yıl firmalar çok daha kapsamlı ve daha fazla ürün için kampanyalar düzenlediler. İndirim oranları yüzde 25 ve 40 bandında gerçekleşti. 2024’ün indirim oranları 2023’ün gerisinde kaldı” dedi.

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‘STRATEJİK BÜYÜME FIRSATI’

“Kasım ayı kampanyaları ve yılbaşı alışverişleri ile e-ticaret hacminin yaklaşık 3.5 trilyon TL’ye ulaşmasını bekliyoruz” diyen Özkara, “Geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile kıyasladığımızda alışverişlerde yaklaşık yüzde 15’lik bir artış yaşandı. Bu ay gerçekleşen satışlar genellikle toplam e-ticaret hacminin yüzde 10-15’ini oluşturuyor. Kasım ayında kampanyaların da etkisiyle yaklaşık 500 milyar TL’lik bir işlem hacminin gerçekleşmesini bekliyoruz” dedi.

Özkara, muhteşem cumanın e-ticaret sektörü için sadece bir indirim dönemi değil, aynı zamanda stratejik bir büyüme fırsatı olduğunu belirterek, “Muhteşem cumada satışlar standart bir güne kıyasla yaklaşık yüzde 65 daha fazla gerçekleşiyor. Sektöre bağlı olarak bazı firmalar tüm yıl yaptıkları satışların yaklaşık yüzde 2-3’ünü bugün gerçekleştiriyorlar” diye konuştu.