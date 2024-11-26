Mücevhercilerden ‘acil’ ihracat çağrısı

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22 Kasım’da Ankara’da ekonomi yönetimiyle bir araya gelen Mücevher İhracatçıları Birliği toplantı sonrası bir grup gazeteci ile bir araya geldi. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ayhan Güner, “Mücevherde artık ihracatçı değil ithalatçıyız. Bunu aşmanın yolu da altın ithalatının serbest kalması. Ekonomi yönetimimize güncel bilgileri ilettik. Onlar da gerekli adımların atılacağını bildirdiler” dedi.

‘İTALYA’NIN PAZARINA DÖNÜŞTÜK’

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Ayhan Güner ve Yönetim Kurulu Üyesi Murad Köşker’in sohbet toplantısında mücevher sektöründeki son durum anlatıldı. Altın ithalatına getirilen kotanın dengelerini değiştirdiğini vurgulayan Güner şöyle devam etti:

“İthalat 2024’ün dokuz aylık bölümünde yüzde 284 oranında artarak, 3 milyar 998 milyon 292 bin 774 dolara yükseldi. Artan altın takı ithalatında aslan payını İtalya alıyor. Sadece İtalya’dan yapılan ithalat 2023 yılının toplamına göre yüzde 560.2 oranında artarak, 3 milyar 522 milyon 684 bin 107 dolar oldu. Türkiye’deki mücevher fuarlarına normalde 10-12 İtalyan firması katılırken, ülkemizdeki özel durumdan ötürü son fuarda 60’ın üzerine İtalyan firma katılarak siparişlerini aldı.”

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Murad Köşker

Cari açıkla mücadele için alınan altın ithalatına kota kararıyla birlikte sektörün hammaddeye ulaşamadığını vurgulayan Güner, “Altın kotası zaman zaman kg başına 7-8 bin dolar seviyelerine kadar yükselmekle beraber, genel olarak 4-5 bin dolar farka neden oluyor ve mücevher üreticisi/ihracatçısı küresel rakiplerine göre hammadde tedarik ederken zarar ediyor. Kg başına 4-8 bin dolar arasında oluşan farklar kaçakçılığın artmasına da neden oluyor. Ülkemizin yeniden ihracatçı konuma gelmesinin tek yolu altın ithalatının serbest olması” diye konuştu.

Kota uygulamasının uzaması nedeniyle bazı yatırımcıların Türkiye’den gitmeye başladığını belirten Murad Köşker “250 binin üzerine nitelikli personelin istihdam edildiği sektörde şirketler, atölyeler kapanmaya başladı” dedi.

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KOTA ÇEYREK ALTIN FİYATINI ARTIRIYOR

MÜCEVHER İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murad Köşker kota uygulamasının çeyrek altın fiyatlarına da yansıdığını belirtti. Altın yatırımcısının ticari olarak düşünmediği ve uzun vadeli aldığı için bunun farkında olmadığını söyleyen Köşker, “Altın zamanla değer kazandıkça bunu tolere edebiliyor. Ancak bunu da bilmelerinde yarar var ki, Türkiye’de altın alan kişi, dünya fiyatlarıyla 1000 lira olan altını 1050-1060 liraya alıyor aslında” diye konuştu.