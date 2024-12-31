MTV’de artış oranı yüzde 43.93

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MTV’de 1.300 motor silindir hacminin altında bir-üç yaş aralığındaki bir aracın MTV’si 3 bin 359 liradan 4 bin 834 liraya çıkarıldı.

EN DÜŞÜK PASAPORT 2 BİN 359 TL

Resmi Gazete’nin dün akşam saatlerinde yayımlanan mükerrer sayısında 2025’te uygulanacak vergi ve harçlar ilan edildi. MTV’deki artış yeniden değerleme oranında oldu. 259 bin 900 liralık değeri aşmayan 1.300 silindir hacminde 4-6 yaş aralığındaki taşıtlarda MTV 2 bin 343 liradan 3 bin 372 liraya, 7-11 yaş aralığındaki taşıtlarda ise bin 308 liradan bin 882 liraya yükseldi.

Pasaport harçlarında ise ücret; altı aya kadar pasaport harcı bin 639 liradan 2 bin 359.40 liraya, bir yıl için 2 bin 396 liradan 3 bin 449.40 liraya, iki yıl için 3 bin 912 liradan 5 bin 631.40 liraya, üç yıl için 5 bin 558 liradan 8 bin liraya, üç yıldan fazla olanlar içinse 7 bin 833 liradan 11 bin 274 liraya çıkarıldı.

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Yurtdışından telefon getirenlerin ödemesi gereken harç tutarı da yeniden değerleme oranında artırıldı. 31 bin 692 lira olan harç bedeli, 45 bin 614.20 lira oldu. Özel İletişim vergisi de 570 liraya yükseldi.

KİRA GELİRİ İSTİSNASI 47 BİN LİRA

Resmi Gazete’ye göre 2025 yılı için kira geliri istisna tutarı 47 bin lira, bir günlük yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 240 lira oldu.

Gelir vergisinin ilk dilimi 110 bin liradan 158 bin liraya yükseltildi. 158 bin liraya kadar yüzde 15’lik vergi söz konusu olacak.