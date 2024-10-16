×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Morgan Stanley kârını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Morgan Stanley#Kar#Abd
Morgan Stanley kârını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2024 16:11

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, net kârının bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 32 arttığını bildirdi

Haberin Devamı

Morgan Stanley, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, bankanın net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 3,2 milyar dolara çıktı. Morgan Stanley'nin net karı geçen yılın üçünü çeyreğinde 2,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,38 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,88 dolara yükseldi.

Morgan Stanley'nin geliri ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 15,4 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 13,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Morgan Stanley'nin net kar ve geliri üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Morgan Stanley#Kar#Abd

BAKMADAN GEÇME!