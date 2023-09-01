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Moody's, Türkiye'nin büyüme tahminini güçlü yükseltti

01.09.2023 - 06:48 | Son Güncelleme :
Moody's, Türkiye'nin büyüme tahminini güçlü yükseltti | Ekonomi Haberleri

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin 2023 ve 2024 yılı için büyüme tahminlerini revize etti.

Türkiye ekonomisindeki güçlenme yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarının ilgisini topladı. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin 2023 ve 2024 yılı için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Moody's, G20 ekonomilerini ele alan çalışmasında Hindistan, Meksika, Brezilya, Rusya ve Türkiye'nin büyüme tahminlerini güçlü şekilde yükseltti.

Kuruluş, Türkiye için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye çıkaran Moody's 2024 yılı için büyüme tahminini de yüzde 2'den yüzde 3'e yükseltti.

GELİŞMİŞ ÜLKELER İÇİN TERSİNİ YAPTI

Moody's, gelişmiş ülkeler için büyüme oranını 2023 yılında yüzde 2,3 olan büyüme oranını yüzde 1,4'e, 2024 için ise yüzde 1 yavaşlama olarak güncelledi.

G20 ülkeleri için de 2023 yılında büyüme oranlarının yüzde 2,7'den 2,5'e, 2024'te ise yüzde 2,1'e gerileyeceğini öne sürdü.


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