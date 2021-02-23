‹ Önceki Haber "5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz" "5G sistemine yerli ve milli imkanlarla geçeceğiz" Sonraki Haber › ABD'de konut fiyatları yüzde 10.4 arttı ABD'de konut fiyatları yüzde 10.4 arttı

Moody's: İslami finans büyümesini sürdürecek

23.02.2021 - 16:53
Moody's: İslami finans büyümesini sürdürecek | Ekonomi Haberleri

Moody’s, 2021 yılında küresel sukuk ihracının 190 ila 200 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini bilirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s'ten yapılan açıklamada, “İslami finans, destekleyici hükümet politikaları, güçlü ürün talebi, pazarın derinleşmesiyle salgının yarattığı zorluklara rağmen birden fazla cephede büyümeye devam edecek.” değerlendirmesinde yer verildi.

Açıklamada, “Sukuk ihracı rekor seviyelere yakın olacak, takaful (sigorta) primleri istikrarlı bir şekilde artacak ve İslami fonlar yıllık yüzde 4-5 büyüyecek” öngörüsüne yer verildi.

##$HABER_1468390$##

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody’s Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analist Ashraf Madani ise, “İslami finansın 2021 ve sonrasında yükselmeye devam etmesini ve büyüme trendini sürdürmesini bekliyoruz. Sektör, geniş Müslüman nüfusa sahip ülkelerde genel olarak yetersiz temsil edilmeye devam ediyor. Bu durum büyüme için bol alan sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Madani, “Küresel sukuk ihracının, 2020'de yaklaşık 205 milyar dolarlık rekor ihracın ardından 2021'de yaklaşık 190-200 milyar dolar arasında istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.518 Değişim: -2,11% Hacim : 39.263 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.515 23.02.2021 Yüksek 1.560
Açılış: 1.558
7,1072 Değişim: 0,03%
Düşük 7,0983 24.02.2021 Yüksek 7,1098
Açılış: 7,1052
8,6360 Değişim: -0,01%
Düşük 8,6242 24.02.2021 Yüksek 8,6474
Açılış: 8,6366
412,72 Değişim: 0,05%
Düşük 411,97 24.02.2021 Yüksek 412,85
Açılış: 412,53
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.