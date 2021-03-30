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Moody’s ABD ekonomisinde güçlü toparlanma bekliyor

30.03.2021 - 17:45
Moody’s ABD ekonomisinde güçlü toparlanma bekliyor | Ekonomi Haberleri

Moody’s, ABD’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın bu yılın sonunda, salgın öncesindeki seviyesine dönmesinin beklendiğini duyurdu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, ABD ekonomisinde 2021 yılının sonuna kadar toparlanma beklendiğini, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomideki izlerinin ise yıllar boyu sürebileceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın (GSYH) 2021 yılının sonunda salgın öncesindeki seviyesine dönmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, salgından en fazla etkilenen sektörlerde yaraları sarmanın zaman alacağı, gelecek dönemde işsizlikte artışın görülebileceği belirtildi.

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ABD’de yüksek seviyedeki kamu ve şirket borçlanmalarının etkilerinin yıllarca sürebileceğinin hatırlatıldığı açıklamada, ABD hükümetinin daha önce benzeri görülmemiş seviyedeki mali teşviklerinin de etkisiyle 2021 yılının ortalarında güçlü bir büyüme göstermesinin beklendiğine de dikkat çekildi.

Moody's'in açıklamasında, Kovid-19 aşılamalarının yapılması ve salgının etkisinin azaltmasıyla tüketicilerin güveninde de artışın görülmesinin beklendiğin kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, ABD’de salgın döneminde olumsuz koşullarda en çok etkilenen konaklama, restoran, turizm ve seyahat sektörlerinde önümüzdeki dönemde toparlanmanın beklendiği, fakat toparlanma hızının sektörler arasında farklılıklar gösterebileceği vurgulandı.


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