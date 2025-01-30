Mobilitenin liderleri Adana’da yetişecek

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Bu kez adres Adana oldu. TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi adıyla açılan merkezde, mobilite teknolojileri alanında geleceğin liderlerinin yetiştirilmesi hedefleniyor. Adana’daki yatırım, Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında açılan 10’uncu, 2025 yılı için ise ilk merkez olma özelliğini taşıyor.

ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ GÜÇLÜ

Temsa’nın davetlisi olarak gittiğimiz Adana’da Çukurova Teknokent’te hizmete giren merkezin açılışı gerçekleşti. Törene, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Alparslan Türkeş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar ve TEMSA CEO’su Evren Güzel’in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrencinin katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Törende konuşan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, etki merkezlerinn ‘beyin göçünü beyin gücüne dönüştürme’ hedefine vurgu yaptı. TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi’nin bir kültürün ve vizyonun inşasına da katkı sağlayacağını söyleyen Prof. Dr. Beriş, “Bu merkezde akademisyenler, öğrenciler ve sektör profesyonelleri etkileşim halinde çalışarak yenilikçi çözümler geliştirecek, toplumun karşılaştığı sorunlara karşı etkili ve sürdürülebilir çözümler arayacaklar. Aynı zamanda, gençlerimizin kendi fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir ekosistem oluşturulacak” dedi.

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Alparslan Türkeş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen ise TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi’nin, sadece elektrikli araç teknolojileri ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri açısından değil, Adana’nın küresel rekabet gücünü artırmaya yönelik de önemli bir adımı olduğunu belirtti.

‘SABANCI TEKNOLOJİSİNİ GENÇLERE AÇIYORUZ’

Sabancı Holding Mobilite Çözümleri Grup Başkanı Cevdet Alemdar da konuşmasında gençlerin potansiyeline dikkat çekti. Gençlere güvenmenin, gençlerin arkasında durmanın Sabancı’nın en büyük değerlerinden biri olduğunun altını çizen Alemdar, “Gençlerimizin müthiş bir potansiyeli var. Biz de bu potansiyeli ortaya çıkarmak için, 100 yıllık Sabancı sorumluluğuyla, Sabancı Gençlik Seferberliği’ni hayata geçirdik ve dedik ki, ‘Beyin göçünü beyin gücüne dönüştüreceğiz’. Bu doğrultuda Sabancı’nın 100’üncü yılındaki ilk Teknoloji ve Etki Merkezi’ni Adana’da açıyoruz. Hızın bu kadar önemli olduğu bir dünyada, 8 ayda 10 merkez açabilmek, bizim bu seferberliğe nasıl bir tutkuyla bağlı olduğumuzun çok net bir göstergesi. Bu merkezlerimizle Sabancı’nın tüm teknoloji altyapısını, bilgi birikimini gençlerimize ve akademisyenlerimize açıyoruz. Mobilite çözümleri dediğimiz alan, bugün dünyada en büyük dönüşümlerin çıkış noktasını oluşturuyor. TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi’ndeki programlardan yararlanan gençlerin ve akademisyenlerin, dünyanın yaşadığı bu mobilite dönüşümünde, ülkemize çok büyük katkı sağlayacağına eminim” ifadelerini kullandı

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TEMSA CEO’su Evren Güzel ise Teknoloji ve Etki Merkezi’nin yalnızca TEMSA için değil, Türkiye’nin teknoloji ve sanayi ekosistemi için de bir dönüm noktası olacağını vurguladı.

Güzel şöyle konuştu: “Nasıl ki yıllar önce Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsünü, Avrupa’nın ilk şehirler arası elektrikli otobüsünü Adana’da ürettiysek, bu merkezle birlikte sürdürülebilirlik ve mobilite odaklı daha birçok yeni teknolojiyi de burada, Adana’da, gençlerimizle birlikte geliştirmeye odaklanacağız.”

STAJ VE İŞ FIRSATI SAĞLIYOR

TEMSA Teknoloji ve Etki Merkezi’nde mobilite çözümleri alanında farklı disiplinlerde eğitim gören üniversite öğrencilerine staj ve iş bulma gibi olanakları yaratmayı hedefleniyor. Ayrıca start-up’lar ve yatırımcılarla buluşma imkânı da sağlanacak.

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Yapay zekâ, Zerotech ve kodlama gibi teknik eğitimlerin sunulacağı merkezde; mülakat teknikleri ve strateji gibi eğitimler, keynote konuşmacılar, ideathon ve hackathon etkinlikleri ile mentorluk programları da düzenlenecek.