Mobil ve fiberde güçlü büyüdü

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Türk Telekom, 2024 yılı üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğinde konsolide gelirleri yıllık bazda yüzde 15.9 artışla 40.4 milyar TL’ye yükselen Türk Telekom’un FAVÖK’ü yılık bazda yüzde 30.8 artışla yüzde 40.8 marjla 16.5 milyar TL’ye ulaştı. Türk Telekom’un 2024 üçüncü çeyreğinde net kârı 1.1 milyar TL oldu. Şirketin 2024 üçüncü çeyrek itibarıyla toplam abone sayısı 53.2 milyon olurken, Türkiye’nin her köşesinde yüksek hızlı internet sunma amacıyla sürdürdüğü çalışmaların sonucunda, fiber ağının uzunluğu 459 bin kilometreye yükseldi. 2024 ikinci çeyrek itibarıyla 32.4 milyon haneyi kapsayan fiber ağ, 2024 üçüncü çeyreğinde 32.7 milyon hane kapsamasına ulaştı.

‘GELECEK YILA HAZIRLANIYORUZ’

2024 yılı üçüncü çeyreğine dair finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Beklediğimiz üzere üçüncü çeyrek pek çok temel performans göstergesinin zirve yaptığı olağanüstü bir dönem oldu. Gelir büyümesinde öngördüğümüz hızlanma ile birlikte FAVÖK ve nakit akışı üretimi önemli ölçüde arttı. Sabit internet ve mobil, üçüncü çeyrekte operasyonel gelirin yüzde 74.5’ini oluşturdu” dedi. Önal, “Üçüncü çeyrekte sabit ses segmenti dışındaki tüm iş kollarımız, makroekonomik ve diğer zorlukların üstesinden gelmek üzere hayata geçirdiğimiz stratejilerin meyvelerini vermesi ve olumlu etkilerini hissettiğimiz yüksek sezon sayesinde reel gelir büyümesi kaydetti. Bu nedenle, daha önce yüzde 36-38 olan FAVÖK marjı öngörümüzü yüzde 38 olarak güncelliyoruz” dedi.

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MOBİLDE 27 MİLYONA ULAŞTI

Önal, “Mobil segmentte bu çeyrekte de kayda değer sonuçlar elde ettik. 651 bin net abone kazanan mobil segment toplamda 27 milyonluk bir müşteri kitlesine ulaştı. Faturalı segment önceki iki çeyrekteki güçlü performansını aşarak 568 bin net abone kazandı. Tarihi rekorunu tazeleyen faturalı segment son on iki aylık net abone kazanımında ilk kez 2 milyonu aştı. Kapsama ve kapasite olarak mobildeki konumumuzu günden güne güçlendirmeye devam ediyoruz. 4.5G ihalesi sonrası frekans sahipliğimizi 3 katına çıkardık. Hız için önemli olan abone başı frekansta ve 5G için de kritik öneme sahip 1800 Mhz frekans sahipliğinde pazar lideriyiz. Türkiye’nin 81 ilini uçtan uca bağlayan fiber ağımızın gücünü mobile yansıtarak Fiber Mobilite çağını başlattığımız bu dönemde güçlü büyüme ivmemizi sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

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FİBER ABONE ORANI YÜZDE 90’A YAKLAŞTI

Önal, “Sabit genişbant tabanı üçüncü çeyrekte 59 bin net abone kazanımıyla 15.3 milyona, fiber abone tabanı ise 219 bin net abone kazanımıyla 13.4 milyona ulaştı. Fiber Mobilite çağını başlatan Türk Telekom’un, fibere bağlı LTE mobil baz istasyonu oranı ise yüzde 53’e yükseldi. FTTC abone sayımız 8.5 milyon olurken, FTTH/B abone sayımız 4.9 milyona yükseldi. Geçen yıl yüzde 83.3 olan fiber abonelerimizin toplam sabit genişbant aboneleri içindeki payı yüzde 87.9’a yükseldi. İkinci çeyrekte 449 bin km olan fiber ağ uzunluğumuz 459 bin km’ye yükseldi. İkinci çeyrekte 32.4 milyon haneyi kapsayan fiber ağ üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 32.7 milyon haneyi kapsar duruma geldi. FTTC hane kapsaması 19.9 milyon olurken, FTTH/B hane kapsaması 12.8 milyona yükseldi” diye konuştu.

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DAHA YEŞİL BİR GELECEK HEDEFİ

Önal, “Türkiye genelinde hem fiber hem de mobil teknolojilere hız kesmeden yaptığımız yatırımlarla ülkemizin dijital dönüşümünde öncü rol üstleniyoruz. Türkiye’nin dijital geleceğini inşa ederken, yarınlara daha iyi dünya hazırlamak hedefiyle Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu çalışmalar yürütüyoruz. 2023 yılı itibarıyla enerji verimliliği projelerimiz sayesinde 47 GWh enerji tasarrufu sağlarken, yenilenebilir enerji sistemlerimizin toplam gücünü 4.3 MW’a çıkardık. 405.8 MWe kurulu güç kapasite izni ile yenilenebilir enerji yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. 2030’a kadar Kapsam 1 ve 2 emisyonlarımızı yüzde 45 oranında azaltmayı ve 2050’ye kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya emanet etmek istiyoruz” dedi.