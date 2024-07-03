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Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor! İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar

03.07.2024 - 10:54 | Son Güncelleme :
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiriyor! İşte kuruşu kuruşuna zamlı maaşlar | Ekonomi Haberleri

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş zamları ortaya çıktı. TÜİK'in enflasyonu açıklamasıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yapılacak zam belirlendi.

Temmuz ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zamlı maaşlar belli oldu.

Enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapıldı.

YÜZDE 10 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI

Memurlara 2024 yılının ilk 6 ayı için yüzde 15 toplu sözleşme zammı verilmişti. İkinci yarısı için bu oran yüzde 10 oldu.


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