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Milyonerlerin mevduatı 568 milyar lira arttı

13.02.2021 - 13:29
Milyonerlerin mevduatı 568 milyar lira arttı | Ekonomi Haberleri

Hesabında 1 milyon lira ve üzeri para bulunan mudilerin sayısı geçen yıl 310 bine, toplam mevduat tutarı da 2 trilyon liraya yaklaştı.

 

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin sayısı 2020 yıl sonu itibarıyla 308 bin 278 oldu. 2019 yılı sonunda 225 bin 441 olan milyoner sayısı, 12 ayda 82 bin 278 arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı da geçen sonu itibarıyla 1 trilyon 959 milyar 601 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 357 bin lira oldu.

2019 yılı sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 12 aylık dönemde 568 milyar 2 milyon liralık artış kaydetti.

YURT İÇİ YERLEŞİK MİLYONERLERE 77 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ EKLENDİ

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 12 ayda 77 bin 774 artarak 279 bin 794'e ulaştı. Bu kişilerin toplam mevduatı 1 trilyon 842 milyar 409 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt içi yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 813 milyar 372 milyon lirası yerel para cinsi, 972 milyar 319 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 56 milyar 718 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 585 bin lira olarak hesaplandı.

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 10 AYDA 11 BİN ARTTI

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı 2020 yılı sonu itibarıyla 28 bin 484'e yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2019 yılı sonuna göre 5 bin 63 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 117 milyar 192 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 18 milyar 771 milyon lirası yerel para, 97 milyar 130 milyon lirası yabancı para ve 1,3 milyar lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 4 milyon 414 bin lira olarak hesaplandı.


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