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Migros, Ramstore Bulgaristan için görüşmeye başladı

02.02.2021 - 11:17
Migros, Ramstore Bulgaristan için görüşmeye başladı | Ekonomi Haberleri

Migros, Ramstore Bulgaristan'ın (Ramstore Bulgaria EAD) yüzde 100 hissesinin City Plaza Doo Skopje'ye satışı için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Migros'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Ramstore Makedonya'nın
(Ramstore Macedonia DOO) 1 Ocak-30 Eylül 2020 dönemi itibarıyla şirketin konsolide satışlarının yaklaşık yüzde 1,2'sini oluşturduğu belirtildi.

Bağlı ortaklığın, Kuzey Makedonya'da alışveriş merkezi işletmeciliği ve perakende operasyonları ekseninde faaliyet gösterdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Şirketimizin büyüme hedefleri ve faaliyet gösterdiği pazarlarda odaklanma stratejisi doğrultusunda, Ramstore Makedonya operasyonlarına yönelik yeniden değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirme neticesinde Ramstore Makedonya'nın yüzde 99 hissesine sahip olan, bağlı ortaklığımız Ramstore Bulgaria EAD'nın (Ramstore Bulgaristan) yüzde 100 hissesinin City Plaza Doo Skopje'ye (alıcı) satışı için görüşmelere başlanmış olup, alıcı ile şirketimiz arasında söz konusu satışa ilişkin bir ön sözleşme imzalanmıştır. Konuya ilişkin hisse devir sözleşmesi imzalanmasına yönelik görüşmeler devam etmektedir. Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması amacıyla bu konuya ilişkin yapılacak görüşmelerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine ilişkin daha önce karar alınmıştır."


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