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MİA teknoloji halka arzı için talep toplama başladı

15.11.2021 - 18:04
MİA teknoloji halka arzı için talep toplama başladı | Ekonomi Haberleri

MİA Teknoloji’nin halka arzı için talep toplama bugün başladı. 15-16 Kasım tarihlerindeki talep toplama fiyatı 15.80 TL olurken, Metro Yatırım’ın öncülük ettiği halka arz işleminde yöntem olarak tamamen eşit dağıtım kullanılıyor. Şirketin borsa işlem kodu ise “MIATK” olarak belirlendi.

Halka arzla birlikte MİA Teknoloji’nin 30.000.000 TL’den 38.000.000 TL’ye çıkarılmış sermayesi nedeniyle artırılacak 8.000.000 TL nominal değerli payların satışına ek olarak 4.500.000₺ değerli ortak paylarının satışıyla birlikte toplam 12.500.000 lot satışa çıkarılıyor. Halka arz edilecek nominal değerli payların halka arz sonrası sermayeye oranı yüzde 32.89 olurken, halka arz işlemi tamamen eşit pay dağıtımlı ve sabit fiyatlı talep toplama yöntemi ile gerçekleştiriliyor.

ELDE EDİLEN KAYNAK İLE SEKTÖRÜN İYİLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

MİA Teknoloji, dünyadaki hızla dönüşen teknolojik yeniliklere entegre bir şekilde geliştirdiği yazılımlarla ulusal ve uluslararası öncü kuruluşların çözüm ortağı olarak yenilikçi ürün ve hizmetleri iç ve dış piyasaya sunuyor. Son yıllardaki hızlı gelişmesine paralel olarak eğitimli personel kadrosuyla Ar-Ge yatırımlarına devam eden MİA Teknoloji, “İnovasyon, Yazılım Geliştirme, Entegrasyon ve Çözüm Sağlayıcı bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi mensubu olarak faaliyet gösteriyor. MİA Teknoloji, uluslararası piyasalarda Türk yazılım sektörünün planlı bir şekilde tanıtılmasını da hedefliyor. 

MİA Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Beltekin, “Yurt dışı pazar aktörleriyle de rekabet etmeye hazırlanan şirketimizin halka açılmasıyla birlikte elde edeceği kaynağı sektörün genelinde yaygın görülen finansal sorunların giderilmesi amacıyla ihtiyaçları karşılayarak sektörü iyileştirmeyi hedefliyoruz. Amacımız halka arz sonrasında ülkemiz adına güç katan ürün ve hizmetlerimizi yatırımcılarımızla birlikte geliştirmeye devam etmek. Bu doğrultuda halka arz gelirinin yüzde 30’unu Ar-Ge ve yazılım geliştirme alanlarında şirketin büyümesi ve satışların artması hedefli faaliyetlerin artırılmasında, yüzde 25’ini işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında, yüzde 15’ini şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesinde, yüzde 10’unu reorganizasyon, satış ve karlılık artışı odaklı süreçlerin artırılmasında, yüzde 10’unu mevcut kredilerin kapatılmasında ve yüzde 10’unu mevcut ofisleri büyütme ve yeni ofis açmada kullanacağız.” dedi.

MİA TEKNOLOJİ İLE YENİ NESİL, İLERİ TEKNOLOJİLER

MİA Teknoloji, kurulduğu 2006 yılından bu yana kamu kurumları ve özel şirketlerin bilgi altyapısı gereksinimlerine odaklanarak özel sistem çözümleri geliştiren, yerli ve terzi modeli sistemle işletmelerin ihtiyaçları karşısında çözüm ortağı kimliğiyle müşterilerine değer katan hizmet ve ürünler sunuyor. MİA Teknoloji; entegre tesis yönetiminden sınır güvenliğine, şehir güvenliğinden akıllı ve entegre ulaşıma, bankacılık ve elektronik ödemeden hastane bilgi yönetim sistemine kadar hayatın her alanında yapay zekâ ile desteklenen sürdürülebilir projeler üretiyor. 

MİA Teknoloji, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik alanlarında geliştirdiği ürünler ve Ar-Ge projeleri ile sürükleyici teknoloji çözümleri sunuyor. MİA Teknoloji tarafından geliştirilen yerli ve milli sistemler  yurt dışı pazarına da sunuluyor. MİA Teknoloji, Ankara ve Katar’da bulunan Ar-Ge merkezleriyle faaliyetlerini sürdürüyor. Üniversite laboratuvarlarına ulaşan ve projelerde akademik personel ile iş birliği yapan MİA, Sanayi-Akademi İş birliği modeli ile katma değeri yüksek, sürdürülebilir inovatif çözümleri hayata geçiriyor.


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