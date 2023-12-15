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Mevduatta faiz resmen yüzde 50'yi aştı! 1 milyon liraya 120 bin lira getiri

15.12.2023 - 06:39 | Son Güncelleme :
Mevduatta faiz resmen yüzde 50'yi aştı! 1 milyon liraya 120 bin lira getiri | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 40’a yükseltmesi ve bir miktar daha sıkılaştırma için alan olduğunu da belirtmesinin ardından mevduat faizleri yükselişe geçti. Enflasyonu düşürme amacıyla para ve maliye politikalarında yapılan değişiklik Türk Lirası’na olan ilgiyi artırıyor.

Mevduat faizlerindeki artış devam ediyor. Son açıklanan verilere göre 3 aya kadar vadeli mevduatta faiz yüzde 50.49 olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 40’a yükseltmesinin ardından bankalar da mevduat faizi yarışına girdi. Bankalar 3 aylık mevduat faizlerini yüzde 50’nin üzerine çıkardı.

8 aralık haftasında bankalarca açılan mevduatlara uygulanan ortalama faiz oranları, 1 aya kadar vadeli mevduatta yüzde 41.97, 3 aya kadar vadeli mevduatta yüzde 50.49, 6 aya kadar vadeli mevduatta yüzde 47.46, 1 yıla kadar vadeli mevduatta yüzde 39.35, 1 yıldan uzun vadeli mevduatlarda ise faiz yüzde 38.10 oldu.

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100 BİN LİRAYA 3 AYDA 11 BİN 970 LİRA

100 bin lirasını yüzde 50.49 oranında faizle 3 aylık mevduata bağlayan mudi 3 ayın sonunda 11 bin 970 lira faiz getirisi elde ediyor. Böylece 100 bin lirası 111 bin 970 liraya çıkmış oluyor.

1 MİLYON LİRAYA 119 BİN 700 LİRA FAİZ

1 milyon lirası olan bir kişi yüzde 50.49 faizle 3 aylık mevduata parasını yatırdığında 119 bin 700 lira faiz getirisi elde ediyor.

MEVDUATTAKİ PARANIN 650 BİN LİRASI DEVLET GÜVENCESİNDE

Yurt içi şubelerde; resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki, TL, döviz ve kıymetli maden cinsinden mevduatlar, her bir mevduat bankasında her bir kişi için, 2023 yılında 400 bin TL'ye kadar 2024 yılında ise 650 bin liraya kadar sigorta kapsamında bulunuyor. Burak TAŞÇI - Hurriyet.com.tr


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