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Mevduat ve kartlı harcama geriledi, krediler arttı

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#Banka#Mevduat#Kredi Kartı
Mevduat ve kartlı harcama geriledi, krediler arttı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2024 14:00

Geçtiğimiz hafta kredi ve mevduat değerlerinde hareketlenme yaşandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 15 trilyon 134 milyar TL'den 15 trilyon 148,8 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 18 trilyon 26,4 milyar TL'den 17 trilyon 891,1 milyar TL'ye geriledi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 884,8 milyar TL'den 1 trilyon 897,2 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 677,2 milyar TL'den 1 trilyon 667,4 milyar TL'ye indi.

Takipteki alacaklar ise 274,6 milyar TL'den 276,3 milyar TL'ye geldi.

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#Banka#Mevduat#Kredi Kartı

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