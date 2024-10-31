Mevduat sahipleri dikkat! Stopaj oranları için bugün son gün... Gözler gece yarısına çevrildi

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Parasını mevduatta değerlendirenler için oldukça önemli ve avantajlı durumda olan stopaj oranları için bugün son gün.

Geçtiğimiz Ağustos ayında yayımlanan Resmi Gazete kararına göre stopaj oranları için yeniden düzenleme tarihi 31 Ekim 2024 olarak belirtilmişti.

Yapılan düzenleme kapsamında Kur korumalı mevduata stopaj uygulanmaya başlamıştı.

Düzenlemeyle birlikte, kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından; 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda % 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda % 5, altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarından; 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli olanlarda % 7,5, 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli olanlarda % 5 stopaj uygulanıyor.

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YÜZDE 15'E YENİDEN YÜKSELEBİLİR

Ancak yapılan düzenleme için son tarih 31 Ekim 2024 olduğu için yeni düzenleme yapılmazsa stopaj oranları yeniden yüzde 15'e çıkacak. Stopaj oranlarına ilişkin düzenleme Resmi Gazete üzerinden gerçekleştiriliyor.

STOPAJ ARTARSA NE OLACAK?

Parasını mevduatta değerlendirenler için şu anda 6 aya kadar yüzde 7.5 oranında stopaj kesintisi yapılıyor. Bu oran yüzde 15'e çıkarsa faiz gelirinde düşüş olacağı anlamına geliyor.

KADEMELİ ARTIŞ DA OLABİLİR

Daha önceden de yüzde 5 olarak avantajlı uygulanan stopaj oranı düzenlemeyle yüzde 7.5'e yükseltilmişti. Yeni düzenleme yapılması halinde kademeli olarak artış yapılabilir.