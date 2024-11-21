Mevduat, kredi kartı harcamaları arttı, krediler düştü

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 15 trilyon 148,8 milyar TL'den 15 trilyon 160,7 milyar TL'ye, mevduat 17 trilyon 891,1 milyar TL'den 18 trilyon 326 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 897,2 milyar TL'den 1 trilyon 893,5 milyar TL'ye gerilerken, bireysel kredi kartları 1 trilyon 667,4 milyar TL'den 1 trilyon 676,5 milyar TL'ye yükseldi.

Takipteki alacaklar ise 276,3 milyar TL'den 280,3 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 15 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.