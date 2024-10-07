MESİAD tekstil sektörüne katkıda bulunanları ödüllendirdi

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Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nin (MESİAD) 30’uncu yılına özel olarak bu yıl ilk kez düzenlediği “MESİAD 30. Yıl Değer Katanlar Ödül Töreni” 4 Ekim’de Mariott Ataköy’de sahiplerini buldu. Merter’e ve tekstil sektörüne değer katan ve ülke ekonomisine katkıda bulunan kurum ve kişilerin ödüllendirildiği geceye; T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Güngören Kaymakamı Abdullah Küçük, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Zeytinburnu Tekstil Sanayici İşadamları Derneği Başkanı (ZETSİAD) Uğur Çakar, Örme Sanayicileri Derneği (ÖRSAD) Başkanı Fikri Kurt, Osmanbey Tekstilci İş Adamları Derneği (OTİAD) Başkanı Kemal Kartal, Türkiye İç Giyim Sanayicileri Derneği (TİGSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Eşref Geyik, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Berke İçten, Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Doğan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Hazıroğlu, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Erbülent Kurşun, Moda ve Tasarım Derneği (MOTAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kazıkkaya, Bayrampaşa Tekstil Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BATIAD) Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Taner Ateş ve Eski Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de katılım gösterdi.

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MESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Oruç’un ev sahipliğinde düzenlenen törende ödüller “En Bilinir Marka, En İyi Çıkış Yapan Erkek Firması, En İyi Çıkış Yapan Kadın Firması, En Çok İhracat Yapan Marka, En İyi Çıkış Yapan Genç İhracatçı, En İyi Yatırımcı, En İyi Lojistik Şirketi ve En Hızlı Büyüyen Kumaş Üreticisi” kategorilerinde verildi.

TÜRKİYE, 1980'DEN SONRA BÜYÜK BİR ATAK GERÇEKLEŞTİRDİ

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Törende bir konuşma yapan T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, tekstilde atağa kalkılan 80'li yıllarda sanayinin lokomotifi olan sektörün istihdamda çok büyük bir pay aldığını, ihracatın neredeyse üçte ikisinden fazlasını oluşturduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Bugün de tekstil, konfeksiyon sektörü ihracatımızın 33 milyar dolar payıyla yüzde 13'ünü oluşturuyor. Otomotiv, kimya, enerji sektörüyle beraber ilk üçte yer alıyor. 875 milyar dolarlık dünya tekstil ve hazır giyim ticaretinde bizim daha alacağımız çok mesafe var. Biz bu sektörü, Almanya'nın, Fransa'nın, İtalya'nın elinden aldık. Onlar dünyanın tekstil ve moda merkezleriydi. Moda merkezi olarak devam ediyorlar. Ama üretim ve ihracat üssü olarak Türkiye 1980'den sonra büyük bir atak gerçekleştirdi. Ve tekstildeki başarımız diğer sektörlere de özgüven aşıladı. Çelikten otomotive, kimyadan makine üretimine varıncaya kadar birçok sektörde bugün 262 milyar dolarlık mal, 110 milyar dolarlık da ihracat geliri olan ülke konumuna ulaştık."

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Zaman zaman büyük ataklar ve daralmalar olduğunu anlatan Bolat, "Kendi içinizdeki sebeplerden dolayı da geçmişte de zaman zaman daralmalar olmuştur. Ama istikamet her zaman yukarı doğru ivme devam etmiştir. O nedenle son bir yıldır aşağı yukarı küresel talepteki büyük daralma ve özellikle dünyada enflasyonla mücadele politikaları, Türkiye'de enflasyonla mücadele politikası nedeniyle iç talepteki de yavaşlama nedeniyle satışlarda yavaşlama olabilir. Ama fuar açılışlarında da hep söyledim. Bunlar geçici konjonktürler, dalgalanmalardır ve inanın günün sonunda çok uzun olmayan bir gelecekte yeniden atağa geçilecektir." dedi.

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“10 MİLYON LİRA HİBE DESTEĞİ PROGRAMI BAŞLATTIK”

Bakan Ömer Bolat, 2023'te dünyada 573 milyar dolarlık hazır giyim ihracatı olduğuna değinerek, "Yaklaşık 286 milyar dolar da tekstil ihracatı var. Birinci sırada Çin var. Özellikle hazır giyim sektöründe 2-2,5 milyar dolarlık 2022'ye kıyasla bir eksilme söz konusu bunun en önemli sebeplerinin başında pandeminin bitmesiyle, karantinaların azalmasıyla beraber gelişmiş ülke batılı pazarlarda müthiş talep patlaması doyuma ulaştı. Ekonomik durgunluk ve yüksek enflasyon süreciyle de beraber orada talepte ciddi bir durgunluk var. Bir de tekstilde özellikle konfeksiyonda yeşil ekonomiye uyum çabaları daha çok etkili oluyor. Bu durum nihai yeni ürünlerin talebini azalttı, hem de pazarda üretimde satışta rekabeti zorlaştırarak uyum sancılarını beraberinde getirdi" diye konuştu.

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Bakanlık ve hükümet olarak yeşil ekonomiye uyum konusunda çok önemli bir program uyguladıklarından bahseden Bolat, "Tekstil, giyim sektörüne de bu konuda yardımcı oluyoruz. Yeşil ekonomiye, ticarete uyum adı altında responsible (sorumluluk) adı altında ihracat destek programı başlattık. Firma başına yeşil ekonomiye uyum programı başlatanlara 10 milyon lira hibe desteği programı başlattık. Bu konuda yeşil ekonomiye uyum çalışmalarında yol alan firmalara Eximbank kredileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı TÜBİTAK kredileriyle avantajlı şartlarda kredi imkanları da sunacağız" ifadelerini kullandı.

“HİÇ KİMSE BİZİM RAKİBİMİZ OLAMAZ”

Merter'i modanın merkezi haline getirmek için çalıştıklarını kaydeden Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gürbüz Oruç, derneğin çalışmalarını anlattı. Oruç, "Ticaretimizin durağan bir döneme geçtiğini de gördük. Hep şunu söylüyorum biz Merter olarak çok şey başardık, bunu da başaracağız. Çünkü ticaretin şekli değişiyor, bu şekle ayak uydurursak hiç kimse bizim rakibimiz olamaz. Biz hep var olduk, bundan sonra da var olmaya devam edeceğiz. Nitelikli, kaliteli, marka değeri olan ürünler üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ise başarının sadece finansal sonuçlardan ibaret olmadığını belirterek, "Topluma katkı sağlayan, çalışanlarını ve paydaşlarını değerli kılan, çevresel ve sosyal sorumluluklarını gözeten firmalar bugün değil gelecekte de başarı kavramını yeniden şekillendirecek olanlardır" diye konuştu.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de tekstil ve hazır giyim sektörünün birbirini tamamlayan Türkiye'nin en güzide sektörleri olduğunu kaydederek, "2023 verilerine göre katma değer ve istihdamda birinci, üretim ve ciroda ikinci, ihracatta ise üçüncü sırada yer alıyoruz” dedi. Öksüz, 50 milyar dolar civarında tekstil, 30 milyar dolar da hazır giyim cirosunun olduğunu, markalaşma ve yeni hikayeler yazılması gerektiğini söyledi.

SEKTÖRE DEĞER KATANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ödül gecesinde ödül alanlar arasında T.C. Ekonomi Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de yer aldı.

Aynı zamanda Quzu (En Bilinir Marka), Giesto (En İyi Çıkış Yapan Erkek Firması), Fast Perry (En İyi Çıkış Yapan Kadın Firması), Incity (En Bilinir Çocuk Markası), Trendyol (E-Ticaret ve E-ihracatta Merter’e Değer Katan Marka), Texim Tekstil (En Çok İhracat Yapan Marka), Karagözlüler Tekstil (Örme Kategorisinde En Çok İhracat Yapan Kumaşçı), Migi Boy (En İyi Yatırımcı), Yüksel Grup (En Eski Üye ve Destekçi), AtlasPort (En İyi Lojistik Şirketi) TB Kumaş, Karaşahin Kumaşçılık, Raya Tekstil ödül almaya hak kazanan şirketler olurken; Ercan Tan, Selmetti Çarşı, Berke Merter, Duygu Çankaya Ekmekçi, Bahattin Abi de sektöre yönelik katkılarından dolayı ödül alan isimler oldu.

Bunlarla beraber EKOTÜRK’ten Ahu Orakçıoğlu’nun sunduğu “Sanayi Ticaret” programı tekstil sektörüne değer katan TV programı, A Para’dan Beyhan İnce Kara'nın sunduğu “Değişim Zamanı” programı tekstil sektörüne değer katan TV kanalı oldu. “Bavuldan Podyuma Çıktı Müşteriye DM’den yürüyor” başlığı ile Aydınlık Gazetesi’nde yayınlanan haberi ile Recep Erçin ve “Tekstilin Kalbi Merter Defilelere Başlıyor” başlığı ile Posta Gazetesi’nde yayınlanan haberi ile Murat Gülderen ise basın kategorisinde ödül alan isimler oldu.