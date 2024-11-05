Merkez’in toplam rezervlerinde rekor

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TCMB’nin açıkladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 25 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 287.5 milyon dolar azalışla 93 milyar 504 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 18 Ekim’de 93 milyar 791 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 320,8 milyon dolar yükselişle 65 milyar 574 milyon dolardan 65 milyar 894 milyon dolara ulaştı. Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 25 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 33 milyon dolar artarak 159 milyar 365 milyon dolardan 159 milyar 398 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

YABANCI 217.8 MİLYON DOLARLIK HİSSE SATTI

Öte yandan, Merkez’in verilerine göre yabancı yatırımcılar, önceki üç hafta boyunca olduğu gibi 25 Ekim tarihinde başlayan bir haftalık süre içinde de BİST hisse senedi piyasalarında net satıcı oldu. Buna göre yabancı yatırımcılar, Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında 25 Ekim ile başlayan bir haftalık sürede 217.8 milyon dolar tutarında satış gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar, 18 Ekim haftasında 73.6 milyon dolar, 11 Ekim haftasında 125.7 ve 4 Ekim haftasında 291.1 milyon dolar satış gerçekleştirmişlerdi.