Merkez’in rezervlerinde yeni rekor

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Buna göre:

- TCMB’nin toplam rezervleri, 24 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 257 milyon dolar artışla 167 milyar 560 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

- 24 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 537 milyon dolar artışla 99 milyar 328 milyon dolara çıktı.

- Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 721 milyon dolar artışla 66 milyar 511 milyon dolardan 68 milyar 232 milyon dolara yükseldi.

- Öte yandan TCMB, dün ocak ayına ilişkin para politikası kurulu toplantı özetini yayımladı. Üretici fiyatları artışının önemli ölçüde zayıfladığını vurgulayan Merkez, buradaki düşük seyrin tüketici tarafında mal fiyatlarını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

- Gıda enflasyonunun, işlenmiş gıda fiyatları öncülüğünde ocakta yeniden yükseleceği öngörüldü. “Enerji grubunda fiyat artışı büyük ölçüde küresel emtia fiyat gelişmeleri neticesinde güçlenmektedir” denildi.

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- Özette, sözleşme yenileme oranında mevsimsel olarak kaydedilen yükselişle aylık kira enflasyonunun artacağı öngörüldüğü belirtildi.