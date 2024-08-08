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Merkez'in rezervleri arttı

08.08.2024 - 15:54 | Son Güncelleme :
Merkez'in rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası rezervleri 2,4 milyar dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 2 milyar 375 milyon dolar artış kaydetti.

TCMB verilerine göre, 2 Ağustos itibarıyla toplam rezervler 148 milyar 11 milyon dolardan, 150 milyar 386 milyon dolara çıktı.

Brüt rezervler 91 milyar 907 milyon dolardan 92 milyar 491 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 56 milyar 104 milyon dolardan 57 milyar 895 milyon dolara geldi.

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Bir önceki hafta 47 milyar 592 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 3 milyar 859 milyon dolar artarak 51 milyar 451 milyon dolara çıktı.


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