  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Merkez'in rezervleri arttı
‹ Önceki Haber Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Sonraki Haber › Bir şirket daha halka arz oluyor Bir şirket daha halka arz oluyor

Merkez'in rezervleri arttı

20.07.2023 - 16:12 | Son Güncelleme :
Merkez'in rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 11,8 artarak 108,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2023 yılı Haziran ayı ‘Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri’ verilerini yayımladı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 11,8 artarak 108,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 23,6 artarak 59,6 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 0,2 artarak 41,4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası’nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 0,5 artarak yaklaşık 51,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın yaklaşık 43,3 milyar dolar anapara, 8,2 milyar dolar faizden oluştu.

Ayrıca, Merkez Bankası’nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 60,1 milyar dolar olup, söz konusu tutarın 13,5 milyar dolar bir ay vadeli oldu.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 2,1 azalarak 48,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
6.718 Değişim: 0,54% Hacim : 51.313 Mio.TL Son veri saati : 12:16
Düşük 6.659 21.07.2023 Yüksek 6.724
Açılış: 6.688
26,9320 Değişim: 0,69%
Düşük 26,6357 21.07.2023 Yüksek 27,0609
Açılış: 26,747
29,9770 Değişim: 0,43%
Düşük 29,6517 21.07.2023 Yüksek 30,3083
Açılış: 29,8495
1.698,58 Değişim: 0,24%
Düşük 1.688,80 21.07.2023 Yüksek 1.713,34
Açılış: 1.694,55
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.