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Merkez'den Moneymate'e izin

Güncelleme Tarihi:

#Merkez Bankası#Moneymate#İzin
Merkezden Moneymatee izin
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 07:09

TCMB, Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri'ne faaliyet izni verdi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verdi.

TCMB'nin konu ile ilgili Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Moneymate Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye 6493 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen Ödeme hizmetleri ile 6493 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verildi.

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#Merkez Bankası#Moneymate#İzin

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