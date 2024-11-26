×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Merkez: Yatırımlar 2025’te artacak

Güncelleme Tarihi:

#TCMB#Merkez Bankası#Sanayi
Merkez: Yatırımlar 2025’te artacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 26, 2024 04:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından imalat sanayinde faaliyet gösteren 1.785 iş yerinin yanıtlarından derlenen 2024 yılı güz dönemine ilişkin ‘Yatırım Eğilimi İstatistikleri’ yayımlandı.

Haberin Devamı

2024 yılı güz dönemi anket sonuçlarına göre, 2024 yılında yapılan ve yılın son döneminde yapılması planlanan yatırımların bir önceki yıla göre artacağı yönündeki değerlendirmeler zayıflamaya devam ederken, işyerleri büyüklük grupları itibarıyla değerlendirildiğinde de artışın bahar döneminde öngörülenden daha düşük gerçekleşmesi bekleniyor.

İmalat sanayi genelinde, 2025’te yapılması öngörülen yatırımların 2024 yılına göre artacağı tahmin ediliyor. Tüm büyüklük gruplarında 2025’te yatırım harcamalarının artacağı beklenmekte olup, artış beklentilerinin üretimde çalışan sayısı 50 ile 249 arasında olan işyerlerinde daha düşük seviyede olduğu gözlendi.

Amaçlarına göre değerlendirildiğinde, 2025’te imalat sanayi genelinde yatırımların daha çok üretimde verimliliğin artırılmasına yönelik olacağı tahmin ediliyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#TCMB#Merkez Bankası#Sanayi

BAKMADAN GEÇME!