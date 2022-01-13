  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi
‹ Önceki Haber Sabancı: Dijitalleşme ve genç nüfus hayırseverliğin itici gücü Sabancı: Dijitalleşme ve genç nüfus hayırseverliğin itici gücü Sonraki Haber › ÖTV düzenlemesi ikinci ele de yansıyacak ÖTV düzenlemesi ikinci ele de yansıyacak

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi

13.01.2022 - 15:14
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Ocak ile biten haftada 1 milyar 607 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Ocak ile biten haftada 1 milyar 607 milyon dolar azalarak, 109 milyar 445 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 575 milyon dolarlık azalışla 72 milyar 564 milyon dolardan 70 milyar 989 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 7 Ocak haftasında 33 milyon dolar azalarak 38 milyar 489 milyon dolardan 38 milyar 456 milyon dolara geriledi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.075 Değişim: 0,54% Hacim : 33.652 Mio.TL Son veri saati : 17:08
Düşük 2.054 13.01.2022 Yüksek 2.087
Açılış: 2.057
13,5640 Değişim: 2,57%
Düşük 13,1506 13.01.2022 Yüksek 13,6720
Açılış: 13,2235
15,5844 Değişim: 2,83%
Düşük 15,0822 13.01.2022 Yüksek 15,7003
Açılış: 15,1562
795,82 Değişim: 2,43%
Düşük 772,46 13.01.2022 Yüksek 802,87
Açılış: 776,97
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.