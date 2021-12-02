Merkez Bankası'nın toplam rezervleri geriledi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Kasım ile biten haftada 2 milyar 248 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 26 Kasım ile biten haftada 2 milyar 248 milyon dolar azalarak, 126 milyar 146 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri de 897 milyon dolarlık azalışla 87 milyar 921 milyon dolardan 87 milyar 24 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 26 Kasım haftasında 1 milyar 361 milyon dolar azalarak 40 milyar 483 milyon dolardan 39 milyar 122 milyon dolara indi.

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