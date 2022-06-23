  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
‹ Önceki Haber Avrupa otomotiv pazarı yüzde 13,4 daraldı Avrupa otomotiv pazarı yüzde 13,4 daraldı Sonraki Haber › ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları açıklandı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

23.06.2022 - 15:11 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Haziran ile biten haftada 1 milyar 485 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 17 Haziran ile biten haftada 1 milyar 485 milyon dolar azalarak, 101 milyar 28 milyon dolar oldu.

##$HABER_1474205$##

İHA'da yer alan habere göre; brüt döviz rezervleri de 1 milyar 339 milyon dolarlık azalışla 60 milyar 788 milyon dolardan 59 milyar 449 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 17 Haziran haftasında 145 milyon dolar azalarak 41 milyar 725 milyon dolardan 41 milyar 580 milyon dolara indi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.543 Değişim: -1,21% Hacim : 31.976 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.534 23.06.2022 Yüksek 2.589
Açılış: 2.576
17,3549 Değişim: 0,09%
Düşük 17,3014 23.06.2022 Yüksek 17,3858
Açılış: 17,3398
18,2516 Değişim: -0,43%
Düşük 18,2112 23.06.2022 Yüksek 18,3902
Açılış: 18,3301
1.019,36 Değişim: -0,43%
Düşük 1.018,19 23.06.2022 Yüksek 1.030,12
Açılış: 1.023,71
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.