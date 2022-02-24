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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

24.02.2022 - 17:35
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Şubat ile biten haftada 837 milyon dolar azalarak, 114 milyar 11 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri de 2 milyar 334 milyon dolarlık azalışla 75 milyar 116 milyon dolardan 72 milyar 782 milyon dolara indi.

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Altın rezervleri ise 18 Şubat haftasında 1 milyar 497 milyon dolar artarak 39 milyar 732 milyon dolardan 41 milyar 229 milyon dolara yükseldi.


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