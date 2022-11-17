Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Kasım ile biten haftada 3 milyar 841 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Kasım ile biten haftada 3 milyar 841 milyon dolar artarak 117 milyar 523 milyon dolar oldu.

##$HABER_1475265$##

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artarak 75 milyar 176 milyon dolardan 76 milyar 621 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri ise 11 Kasım haftasında 2 milyar 395 milyon dolar artarak 38 milyar 507 milyon dolardan 40 milyar 902 milyon dolara yükseldi.

Etiketler