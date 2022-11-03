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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

03.11.2022 - 16:59 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ekim ile biten haftada 213 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 28 Ekim ile biten haftada 213 milyon dolar artarak 114 milyar 180 milyon dolar oldu.

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Brüt döviz rezervleri 312 milyon dolar azalarak 75 milyar 116 milyon dolardan 74 milyar 804 milyon dolara geriledi.

Altın rezervleri ise 28 Ekim haftasında 526 milyon dolar artarak 38 milyar 851 milyon dolardan 39 milyar 377 milyon dolara yükseldi.


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