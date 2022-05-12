Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Mayıs ile biten haftada 794 milyon dolar arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Mayıs ile biten haftada 794 milyon dolar artarak 107 milyar 659 milyon dolar oldu.
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Brüt döviz rezervleri 621 milyon dolar artarak 65 milyar 398 milyon dolardan 66 milyar 19 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 6 Mayıs haftasında 174 milyon dolar artarak 41 milyar 467 milyon dolardan 41 milyar 641 milyon dolara yükseldi.
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