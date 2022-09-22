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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı

22.09.2022 - 16:10
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Eylül ile biten haftada 1 milyar 55 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 16 Eylül ile biten haftada 1 milyar 55 milyon dolar artarak 114 milyar 738 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 143 milyon dolar artarak 73 milyar 681 milyon dolardan 74 milyar 824 milyon dolara yükseldi.

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Altın rezervleri ise 16 Eylül haftasında 88 milyon dolar azalarak 40 milyar 2 milyon dolardan 39 milyar 914 milyon dolara indi.


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