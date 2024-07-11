Merkez Bankası'nın rezervlerinde yeni rekor | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 148 milyar 448 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 142 milyar 910 milyon dolardan 148 milyar 448 milyon dolara yükseldi.

Böylece rezervlerdeki artış 5 milyar 578 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri 58 milyar 77 milyon dolardan 58 milyar 717 yükseldi.

Döviz rezervi ise 84 milyar 833 milyon dolardan 89 milyar 731 milyon dolara çıktı.

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