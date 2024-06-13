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Merkez Bankası'nın rezervlerinde rekor

13.06.2024 - 14:33 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın rezervlerinde rekor | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri yükselişe geçti. Merkez'in rezervleri 146 milyar dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 143 milyar 648 milyon dolardan 146 milyar 152 milyon  dolara yükseldi. Rezervler tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu.

Böylece Merkez'in rezervleri 2 milyar 504 milyon dolar yükselmiş oldu. 

Altın rezervleri 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara yükseldi.

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Döviz rezervi ise 83 milyar 908 milyon dolardan 86 milyar 356 milyon dolara çıktı.

"SWAP HARİÇ NET REZERVLER 6 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın rezerv artışını değerlendirdi.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

Brüt rezervlerde tarihi yüksek seviye. 7 Haziran itibarıyla brüt rezervler 146,2 milyar dolara, swap hariç net rezervler 6 milyar dolara yükseldi. Swap hariç net rezervlerde nisan başından bu yana artış 71,5 milyar dolara ulaştı. Kur Korumalı Mevduat (KKM) stoku 2023 yılı Ağustosa göre yüzde 38,4 azaldı, 1,3 trilyon TL düşüş gerçekleşti. TL mevduatların toplam içindeki payı 16,8 puan artarken, KKM’nin payı 12,9 puan ve yabancı para mevduatların payı 3,8 puan azaldı. Rezervlerdeki artışa dış kaynak girişinin yanı sıra ters dolarizasyon da katkı verdi. Kırılganlıkları azaltarak güçlendirdiğimiz makro finansal istikrar, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamıza önemli destek sağlayacak.


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