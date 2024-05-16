Merkez Bankası'nın rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rezervleri 126 milyar 355 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezerv miktarlarını açıkladı. Merkez'in rezervleri 126 milyar 355 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez'in rezervleri 8 milyar 47 milyon dolar artmış oldu.

Altın rezervleri ise 57 milyar 707 milyon dolardan 60 milyar 199 milyon dolara çıktı.

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