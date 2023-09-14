Merkez Bankası'nın rezervleri arttı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın brüt ve net rezervleri arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası brüt rezervleri 8 Eylül itibarıyla 505 milyon dolar, net rezervleri 124 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 78 milyar 766 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 79 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 41 milyar 858 milyon dolardan 41 milyar 374 milyon dolara inerken, toplam rezervler 120 milyar 624 milyon dolardan 120 milyar 645 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 16 milyar 154 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 16 milyar 278 milyon dolara yükseldi.

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