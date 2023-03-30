  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı
‹ Önceki Haber Ekonomik güven endeksi açıklandı Ekonomik güven endeksi açıklandı Sonraki Haber › Trugo, Togg'u şarj etme ücretlerini açıkladı Trugo, Togg'u şarj etme ücretlerini açıkladı

Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı

30.03.2023 - 15:13 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'nın rezervleri açıklandı | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Mart ile biten haftada 2 milyar 193 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Mart ile biten haftada 2 milyar 193 milyon dolar azalarak, 124 milyar 694 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 592 milyon dolarlık azalışla 73 milyar 928 milyon dolardan 71 milyar 336 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 24 Mart haftasında 399 milyon dolar artarak 52 milyar 959 milyon dolardan 53 milyar 358 milyon dolara yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
4.896 Değişim: -0,95% Hacim : 51.769 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 4.881 29.03.2023 Yüksek 5.000
Açılış: 4.926
19,1404 Değişim: 0,13%
Düşük 19,0959 29.03.2023 Yüksek 19,3183
Açılış: 19,1156
20,7471 Değişim: 0,08%
Düşük 20,6798 29.03.2023 Yüksek 21,0101
Açılış: 20,7301
1.209,54 Değişim: -0,31%
Düşük 1.204,50 29.03.2023 Yüksek 1.221,53
Açılış: 1.213,31
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.