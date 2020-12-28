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Merkez Bankası'ndan şeffaflık vurgusu

28.12.2020 - 08:52 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan şeffaflık vurgusu | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, yılbaşından itibaren swap işlemlerinin günlük olarak açıklanmasının planlandığını söyledi. Ağbal, Merkez Bankası’nın şeffaflık çerçevesinde adımlar atacağını belirterek, teknik birimlerin çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, geçtiğimiz cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaparak milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Komisyon tutanaklarına göre, Ağbal, şeffaflık ile ilgili neler yapacaklarını da Komisyon’da anlattı. Kamuoyundan talep edilen bilgiler olduğunu, bu konular içinde swap işlemlerin de yer aldığını anlatan Ağbal, “Yılbaşından itibaren çok gecikmeli olarak akan swap işlemleriyle ilgili bilgileri günlük olarak vermeye başlayacağız. Onun gibi, teknik birimlere teker teker çalışmalar yaptırıyorum. Bu çalışmalar çerçevesinde kamuoyunun, karar vericilerin bilmeleri bakımından ihtiyacı olan veriler nelerdir? Bu verilerden Merkez Bankası’nın yine araç bağımsızlığı, Merkez Bankası’nın yürüttüğü operasyonel faaliyetlerinin çerçevesi dâhilinde neler paylaşılabilir? Onlarla ilgili çalışmaları arkadaşlar şu anda yürütüyor. Çok teknik konular olduğu için (Şunlar olur, şunlar olmaz) demiyorum” dedi.

ÖNGÜRÜLEBİLİRLİK ARTIYOR

Çok sayıda verinin kamuoyuyla paylaşılması gayreti içinde olduğunu dile getiren Ağbal, “Ne kadar şeffaf olunursa karar vericiler de o bilgiler altında karar verecekleri için ekonomide öngörülebilirliği arttırır. Yakın bir zamanda da her bir adımla ilgili, kararlaştırıldığı andan itibaren kamuoyuna o veriyi hangi standartta, hangi frekansta da ifade edeceğim ve bu şekilde bir iletişim politikası da geliştireceğiz” diye konuştu. 

İHTİYAÇ AKÇESİ NE OLMALIDIR?

Ağbal, milletvekillerinin Banka’nın kar dağıtımına ilişkin sorularına da, kârın yüzde 10’unun ihtiyat akçesine ayrılacağını ifade etti. Düzenleme öncesi bu oranın yüzde 20 olduğunu hatırlatan Ağbal, “Bu değiştirilerek yüzde 10’a düşülmüş durumda. Ayrıca, son yıl karından ayrılan ihtiyat akçesi hariç birikmiş ihtiyat akçeleri ise her yıl kâra katılarak dağıtılabilecek. Yapılan düzenlemenin kapsamı bu. Tabii, bugün bununla ilgili arkadaşlar, teknik çalışmalar yürütüyoruz. Merkez Bankası’nın ihtiyat akçesinin olması gereken seviyesi ne olmalıdır? Ben de bu konuda çalışmalar yürütüyorum” bilgisini verdi. Ağbal, yapılan değişikliklikle birikmiş ihtiyat akçelerinin tamamı olan 40.7 milyar liranın 2019 yılında hazineye aktarıldığını, 2018 yılı karından ayrılan ihtiyat akçesinin tamamı olan 5.3 milyar liranın 2020 yılında Genel Kurul kararına göre, kara katılarak dağıtıldığını söyledi.

TAHSİLİ GECİKMİŞ ALACAKLAR ÇOK YÜKSEK ÇIKMAYACAK

Ağbal, milletvekillerinden gelen tahsili gecikmiş alacaklara (TGA) yönelik olarak, 2021 yılında gerek yüksek kredi büyümesi gerekse Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun salgın koşulları nedeniyle tahsili gecikmiş alacaklarının sınıflama sürelerini uzatması ve taksit ödemelerinin ötelenmesi nedeniyle TGA oranının yüzde 4 seviyesine kadar gerilediğini söyledi. Destekleyici düzenlemelerin 2021 yılı haziran ayında sona ermesiyle 2021 yılında TGA oranlarının artış eğilimine gireceğini ancak çok yüksek düzeylere de çıkmayacağını söyleyen Ağbal, “Riskler var. Teknik nokta olarak çok yükseğe çıkmayacağını düşünüyoruz ama nereden baktığınıza bağlı olarak değişir” dedi. Ağbal, finansal koşullardaki gelişmelere, ekonominin konjonktürüne, bankaların sermaye ve likidite yapılarına bağlı olarak değişebileceğini belirterek, gelişmelerin yakından takip edilmesi gereken bir konu olduğunu kaydetti.


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