Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Bankası tarafından döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği bildirildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi.

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