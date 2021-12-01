  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale
‹ Önceki Haber İSO Türkiye İmalat PMI yükseldi İSO Türkiye İmalat PMI yükseldi Sonraki Haber › THY’den yurt içi uçuşlar için yeni kampanya THY’den yurt içi uçuşlar için yeni kampanya

Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale

01.12.2021 - 12:21 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Bankası tarafından döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği bildirildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.855 Değişim: 2,49% Hacim : 34.503 Mio.TL Son veri saati : 17:23
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,2310 Değişim: -3,22%
Düşük 12,4197 01.12.2021 Yüksek 13,8847
Açılış: 13,6711
15,0152 Değişim: -3,29%
Düşük 14,0733 01.12.2021 Yüksek 15,7106
Açılış: 15,5265
765,79 Değişim: -1,66%
Düşük 711,74 01.12.2021 Yüksek 793,50
Açılış: 778,74
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.