Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası'ndan piyasaya müdahale
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, “Döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Merkez Bankası tarafından döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiği bildirildi.
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