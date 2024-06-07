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Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı!

07.06.2024 - 12:07 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı! | Ekonomi Haberleri

TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faiz oranını 25 baz puan indirdi.

TCMB tarafından Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı %4,75'ten %4,50'ye çekildi.


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