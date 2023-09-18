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Merkez Bankası'ndan KKM değişikliği

18.09.2023 - 07:23 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası'ndan KKM değişikliği | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası, gerçek kişilerin dönüşüm hesaplarına ilişkin tarih koşuluna yönelik değişikliğe gitti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Altın Hesaplarından Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yaptı.
Yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişikliğe göre yurt içi yerleşik gerçek kişiler 31 Ağustos 2023 itibarıyla bankalarda bulunan mevcut altın, dolar euro ve sterlin cinsinden mevduat ve katılım fonu hesaplarını Türk Lirası'na çevirebilecekler. Daha önce bu tarih 30 Haziran 2023'tü.

Türk Lirası'na çevirme işlemleri yapılırken mudilerin taleplerine göre dönüşüm kuru üzerinden yapılmış olacak.


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