  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Merkez Bankası rezervlerini açıkladı
‹ Önceki Haber Emlak Konut GYO 1.1 milyar TL'lik ihale gerçekleştirdi Emlak Konut GYO 1.1 milyar TL'lik ihale gerçekleştirdi Sonraki Haber › Yabancılar hisse sattı Yabancılar hisse sattı

Merkez Bankası rezervlerini açıkladı

19.09.2024 - 14:45 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 6.8 milyar dolar yükseldi. Merkez'in rezervleri 19 Temmuz'da 153 milyar 910 milyon dolarla rekor kırmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 146 milyar 761 milyon dolardan 153 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

Böylece rezervlerdeki yükseliş 6.8 dolar oldu.

Altın rezervleri 60 milyar 193 milyon dolardan 61 milyar 395 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervi ise 86 milyar 568 milyon dolardan 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
9.942 Değişim: 1,72% Hacim : 59.110 Mio.TL Son veri saati : 15:46
Düşük 9.852 19.09.2024 Yüksek 9.981
Açılış: 9.873
34,0555 Değişim: -0,02%
Düşük 33,8905 19.09.2024 Yüksek 34,1210
Açılış: 34,0617
38,0123 Değişim: 0,28%
Düşük 37,7511 19.09.2024 Yüksek 38,1716
Açılış: 37,9056
2.823,55 Değişim: 0,74%
Düşük 2.791,97 19.09.2024 Yüksek 2.839,34
Açılış: 2.802,88
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.