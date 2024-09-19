Merkez Bankası rezervlerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 6.8 milyar dolar yükseldi. Merkez'in rezervleri 19 Temmuz'da 153 milyar 910 milyon dolarla rekor kırmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 146 milyar 761 milyon dolardan 153 milyar 550 milyon dolara yükseldi.

Böylece rezervlerdeki yükseliş 6.8 dolar oldu.

Altın rezervleri 60 milyar 193 milyon dolardan 61 milyar 395 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervi ise 86 milyar 568 milyon dolardan 92 milyar 155 milyon dolara yükseldi.

Etiketler