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Merkez Bankası rezervlerini açıkladı

12.09.2024 - 14:38 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 2 milyar 612 milyon dolar geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 149 milyar 373 milyon dolardan 146 milyar 761 milyon dolara geriledi.

Böylece rezervlerdeki düşüş 2 milyar 612 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri 60 milyar 43 milyon dolardan 60 milyar 193 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervi ise 89 milyar 330 milyon dolardan 86 milyar 568 milyon dolara geriledi.


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