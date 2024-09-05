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Merkez Bankası rezervlerini açıkladı

05.09.2024 - 14:48 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 149 milyar 373 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 150 milyar 413 milyon dolardan 149 milyar 373 milyon dolara geriledi.

Böylece rezervlerdeki düşüş 1 milyar 40 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri 59 milyar 698 milyon 50 bin dolardan 60 milyar 43 milyon dolara yükseldi.

Döviz rezervi ise 90 milyar 714 milyon 710 bin dolardan 89 milyar 330 milyon dolara geriledi.


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