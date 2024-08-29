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Merkez Bankası rezervlerini açıkladı

29.08.2024 - 16:23 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 150 milyar 413 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 152 milyar 915 milyon dolardan 150 milyar 413 milyon dolara geriledi.

Böylece rezervlerdeki düşüş 2 milyar 502 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri 58 milyar 768 milyon 930 bin dolardan 59 milyar 698 milyon 50 bin dolara yükseldi.

Döviz rezervi ise 94 milyar 145 milyon 890 bin dolardan 90 milyar 714 milyon 710 bin dolara düştü.


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