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Merkez Bankası rezervlerini açıkladı

15.08.2024 - 15:12 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 150 milyar 386 milyon dolardan 150 milyar 233 milyon dolara geriledi.

Böylece rezervlerdeki düşüş 153 milyon dolar oldu.

Altın rezervleri 57 milyar 895 milyon dolardan 57 milyar 902 milyon 690 bin dolara yükseldi.

Döviz rezervi ise 92 milyar 491 milyon dolardan 92 milyar 330 milyon 430 bin dolara düştü.


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