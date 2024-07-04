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Merkez Bankası rezervlerini açıkladı

04.07.2024 - 14:37 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası rezervlerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık rezervlerini açıkladı. Merkez'in rezervleri 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık rezerv oranlarını açıkladı. Merkez'in toplam rezervleri 147 milyar 622 milyon dolardan 142 milyar 910 milyon dolara geriledi.

Böylece rezervlerdeki düşüş 4.7 milyar dolar oldu.

Altın rezervleri 59 milyar 127 milyon dolardan 58 milyar 77 milyon dolara geriledi.

Döviz rezervi ise 88 milyar 495 milyon dolardan 84 milyar 833 milyon dolara düştü.

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