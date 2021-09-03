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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

03.09.2021 - 15:42
Merkez Bankası rezervleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

TCMB toplam rezervleri 27 Ağustos haftasında 9 milyar 709 milyon dolar artarak 118 milyar 265 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 27 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 9 milyar 786 milyon dolar artışla 77 milyar 956 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Ağustos'ta 68 milyar 170 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 78 milyon dolar azalarak 40 milyar 386 milyon dolardan 40 milyar 308 milyon dolara geriledi.

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Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 27 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 9 milyar 709 milyon dolar artışla 108 milyar 556 milyon dolardan 118 milyar 265 milyon dolara çıktı.


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