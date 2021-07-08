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Merkez Bankası rezervleri yükseldi

08.07.2021 - 17:21
Merkez Bankası rezervleri yükseldi | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri 2 Temmuz itibarıyla 56 milyon dolar artarak 100 milyar 214 milyon dolara ulaştı.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 2 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 379 milyon dolar artışla 59 milyar 619 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 25 Haziran'da 59 milyar 240 milyon dolar seviyesindeydi.

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Söz konusu dönemde altın rezervleri, 323 milyon dolar azalarak 40 milyar 918 milyon dolardan 40 milyar 595 milyon dolara indi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 56 milyon dolar artarak 100 milyar 158 milyon dolardan 100 milyar 214 milyon dolara yükseldi.


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