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Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede

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#Merkez Bankası#Rezerv#Big Para
Merkez Bankası rezervleri tarihi seviyede
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 17:01

Merkez Bankası toplam rezervleri tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB analitik bilançosundan yapılan hesaplamalara göre, Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1,7 milyar dolar artarak 157,7 milyar dolardan 159,4 milyar dolara çıktı.

Swap hariç net rezervler de 2,6 milyar dolar artışla 45,9 milyar dolardan 48,5 milyar dolara yükseldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri ve swap hariç net rezervleri, 6 Aralık haftasında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

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#Merkez Bankası#Rezerv#Big Para

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